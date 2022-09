Jay-Z : Offset explique pourquoi il est le GOAT

Une opinion très répandue.

Jay-Z est revenu au centre de l'attention grâce à son couplet sur le morceau "God Did" sur l'album de DJ Khaled éclipsant Lil Wayne, Rick Ross et John Legend, excusez du peu. Forcément, tous les acteurs du rap game l'ont pris en pleine face et se sont souvenus qu'Hov était une légende et un exemple pour eux tous. Offset n'a pas fait exception et dans le cadre d'un entretien avec Complex dans le cadre de la série "GOAT Talk" et le rappeur de Migos a déclaré que personne ne pouvait s'élever au niveau lyrical de Jay-Z, n'hésitant pas à le qualifier de plus grand rappeur de tous les temps.

"Je dois dire que tout ce que fait Hov est de l'or. Tu sais, parfois, c'est le succès qui fait dire aux gens qu'il est le plus grand rappeur de tous les temps. Il y a aussi tout ce qu'il a fait après le rap. Mais mec, sur le rap, tu ne peux pas jouer avec lui et ce depuis le début. Il a toujours eu les plus gros disques, il a toujours eu les plus grands feats et il a fait les plus gros disques. On pense qu'il a terminé et il revient toujours avec des projets incroyables. Si Jay fait un couplet maintenant, tout le monde va écouter ce qu'il dit, même si c'est seulement sur 12 mesures. Il est bien informé et ses paroles ont toujours du sens dans la lutte. Il pourrait faire quelque chose ou dire quelque chose pour vous faire savoir qu'il s'éclate, mais tout de suite après, vous avez la phrase où il parle de la culture."

Evidemment, Offset n'est pas le premier à considérer Jay-Z comme le GOAT. Lil Wayne, Wale, Fivio Foreign, Cordae et Pusha T ont aussi dit la même chose et encore, ce ne sont que quelques noms parmi des dizaines qui ont tressé des louanges à Jay-Z au cours des dernières années. Ses prouesses lyricales ont souvent été un sujet de discussion mais il a rappelé en aopût, avec ses 80 mesures sur le morceau de Khaled pourquoi il était bel et bien le GOAT...