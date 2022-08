Jay-Z : son couplet dans l'album de DJ Khaled a choqué la Toile !

Les internautes ne se remettent pas du niveau de Hova. Nous non plus...

Jay-Z n'est plus aussi prolifique qu'avant. Alors, forcément quand un morceau sort et qu'il est dessus, comme c'est le cas que le titre "God did" sur l'album de DJ Khaled qu'il partage avec Rick Ross, Lil Wayne, John Legend et Fridayy, son couplet et scruté et analysé. En homme et artiste avisé, Jigga le sait alors il s'applique. Et là, il a fait encore mieux : il a montré pourquoi il restait l'un des meilleurs rappeurs au monde si ce n'est le meilleur.

On ne peut même pas dire qu'on est surpris puisque Khaled lui-même l'avait annoncé dans une interview avec Speedy Morman.

“Les rumeurs sont vraies. Je suis un fan de Jay, tu es un fan de Jay. Donc, tout le monde a son couplet préféré de Jay. Je vous laisse tous décider. Je vous le dis, s'il y a eu un greatest hits de vers de Jay-Z, c'est dans cet album."

Khaled talking about Jay Z’s verse on ‘God Did’ 😂 pic.twitter.com/ZMkGOUVSeI — Complex Music (@ComplexMusic) August 26, 2022

Force est de reconnaître qu'il avait sans doute raison tant le niveau de Jay-Z sur "God Did" est impressionnant de maitrise, de flow et d'écriture. Pour le dire plus simplement, il a choqué le rap, autant aux Etats-Unis qu'en France comme le prouve la réaction de Dinos ou des Twittos.