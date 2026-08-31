Par Remi Gene

Aya Nakamura s'est vue forcée d'annuler à la dernière minute son concert au Golden Coast Festival, près de Dijon. En cause : un examen médical aux résultats inquiétants.

Tout va pour le mieux du côté d'Aya Nakamura depuis quelques mois. Désormais fraîchement fiancée à RK, elle cartonne niveau chiffres sur toutes les plateformes de streaming, notamment sur Youtube où la chanteuse est même passée devant d'immense stars comme Beyoncé ou Rihanna, ce qui lui a d'ialleurs provoqué un gros clash de la part de Booba. La star devait se produire au Golden Coast Festival, qui a eu lieu du 28 au 30 août 2026, mais elle a fini par annuler son concert à la dernière minute pour raisons de santé. Forcément, les fans enragent.

Aya Nakamura devait se produire sur la scène principale du Golden Coast Festival le 30 août au soir. Un des derniers shows de l'évènement, qui devait marquer les esprits des festivaliers pour "finir en beauté". Mais quelques minutes avant de monter sur scène, la chanteuse et ses équipes ont annoncé l'annulation du concert, avec un long message diffusé de chaque côté de la scène et dans lequel on peut lire :

A la suite d'un examen musical réalisé à l'instant sur place, je ne suis malheureusement pas en mesure d'assurer ma performance prévue ce soir. Je suis profondément désolée et très déçue de ne pas pouvoir monter sur scène et partager ce moment avec vous comme prévu. Merci au Golden Coast, à toutes les équipes mobilisées, et surtout à vous tous pour votre compréhension, vos messages et votre soutien.

C'est donc un examen de santé, dont les résultats étaient visiblement mauvais, qui serait à l'origine de cette annulation du concert, qui était attendu par des milliers de fans. On espère que tout va bien niveau santé du côté d'Aya Nakamura, qui n'a pour l'instant pas communiqué d'autres informations sur le sujet.

Là où ça devient vraiment embêtant pour le festival comme pour les fans, c'est que plus tôt dans la journée, c'est RnBoi qui avait lui aussi annulé son concert à cause d'une extinction de voix. Le Golden Coast Festival a d'ailleurs expliqué que les festivaliers concernés recevront un e-mail pour les informer des différentes modalités après tout ça, ce qui implique, peut-être le remboursement d'une partie du billet.

L'organisation la joue donc très réglo, et c'est tout à leur honneur. Il aurait été dommage de salir la réputation d'un évènement qui est devenu, en l'espace de 3 ans, un des plus gros festivals de rap en France.