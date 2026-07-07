Feuneu en pétard : l'ancien manager de Wejdene mène la vie dure à ses voisins

Feuneu, notamment connu pour être l'ancien manager de Wejdene, fait beaucoup parler de lui dans son voisinage, à cause des énormes fêtes qu'il organise dans son jardin.

Les gens du game et le voisinage, ça ressemble rarement à une histoire d'amour. Il faut dire que dans le rap français, et dans les cultures populaires en général, quand on fait la fête, ça a tendance à se voir et à s'entendre (et peut-être même à se sentir, s'il y en a un qui craque un petit spliff), ce qui a le don d'énerver les gens qui n'ont pas les mêmes codes. Et cette fois, c'est Feuneu, le célèbre ex-manager de Wejdene, qui fait parler de lui, accusé par ses voisins de mettre un peu trop le bordel.

Il y a quelques semaines, c'était Moha La Squale qui était balancé aux médias et à la police, par des voisins épuisés : hurlements, menaces, odeurs de weed dans l'escalier, jets d'objets par la fenêtre, la colère des voisins avait l'air justifiée. Cette semaine, c'est beaucoup moins grave, même si ça fait les gros titres de la presse people, notamment Public. Feuneu possèderait un immense jardin de 1300 m² à Rubelles, dans le 77, jardin qu'il a décidé de louer pour des anniversaires, baby showers, enterrements de vie de garçons, barbecues, et tous ces genres d'évènements qui nécessitent de l'espace. L'endroit a même un nom : "Jardin des instants".

Cependant, les fêtes sont apparemment trop bruyantes pour les voisins : châteaux gonflables gonflés par un compresseur très bruyant, cris d'enfants, musique forte, tout ça durant parfois jusqu'à minuit, voire une heure du matin d'après les témoignages de certaines riverains excédés. En vrai, un peu de bordel jusqu'à 1h du matin, on ne trouve pas ça très choquant ici, mais peut-être que les habitants du quartier n'avaient pas l'habitude... Certains semblent même à bout de nerfs :

J'ai 80 ans et je suis en train de perdre ma santé. Le samedi et le dimanche, nous restons enfermés chez nous, fenêtres fermées. Ça va finir par dégénérer.

Une quinzaine d'habitants ont même été reçus par le maire de la ville, le 1er juillet, et certains habitants envisagent de porter plainte individuellement. Bref, Feuneu se fait un peu de biff, et certains de ses locataires sont un peu bruyants, pas de quoi en faire une affaire d'état... D'autant plus qu'on trouve très étrange qu'aucun article ne mentionne d'intervention de la police pour tapage nocturne, surtout si le phénomène est récurrent : d'habitude, la police intervient rapidement et assez sévèrement dans ce genre de cas, notamment si le problème est connu.

A moins que tout soit fait dans les règles, et que les voisins soient juste des gens extrêmement chiants qui n'aiment pas les fêtes, mais n'ont rien à reprocher légalement à Feuneu et ses locataires, ce qui est possible aussi... En tout cas, si vous voulez faire la fête dans le 94, passez par Feuneu !