Médine : le Rassemblement National se mobilise contre sa venue au Golden Coast Festival

Médine est toujours dans le viseur de l'extrême droite, qui cherche par tous les moyens à faire annuler sa venue au festival Golden Coast.

On approche petit à petit d'une élection présidentielle et forcément, l'extrême droite est au taquet pour faire ressurgir les peurs sur lesquels ils travaillent à fond depuis tant d'années : la peur de l'immigration, et la peur de l'islam. Du coup, on voit l'effrayant Hamza La Douane, 14 ans, pistolet à eau à la main, faire le tour des JT. Mais une campagne électorale ne serait pas complète si on ne parlait pas de Médine, qualifié d'islamiste par la droite depuis 20 ans maintenant. En 2026, ils essayent encore de mettre la pression pour faire annuler sa venue au Golden Coast Festival.

Médine est dans le viseur de toute une partie de la classe politique française depuis des années, quasiment depuis le début de sa carrière. Récemment, un festival intitulé "Les Galettes du Monde" s'est retrouvé privé de subventions pour avoir programmé le rappeur du Havre, et les bénévoles ont même reçu des menaces de mort. Et aujourd'hui, c'est sa venue au Golden Coast Festival, l'évènement rap qui se déroule à Dijon depuis maintenant deux ans, qui est remise en question. En cause : des pressions exercées par le groupe Rassemblement National présent au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, à l'image de Julien Odoul, député, RN, qui veut couper les subventions pour l'évènement, et a exprimé son mécontentement de la manière suivante :

Nous avons voté pour un festival de musique populaire. A aucun moment, il n’a été annoncé aux élus régionaux ou métropolitains que l’argent public servirait à financer la venue d’un militant islamiste qui multiplie les provocations antisémites, homophobes et sexistes et utilise sa position pour faire de la propagande politique. Je demande donc à Jérôme Durain, Président du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, de suspendre immédiatement cette subvention et à la métropole de Dijon à en faire de même. D’autres collectivités, comme le Morbihan, ont eu le courage de s’opposer à la promotion de Médine sur fonds publics, nous devons avoir le même courage.

Médine se retrouve donc à nouveau qualifié de rappeur islamiste, antisémite, homophobe, bref, toute la panoplie de l'infréquentable, par des gens issus d'un parti fondé par les nazis et militants de la première heure de la Manif Pour Tous, dont on connait le point de vue sur l'homosexualité... On n'est évidemment pas à une contradiction près, mais ce qui est certain, c'est que c'est maintenant aux organisateurs du festival, ainsi qu'aux élus locaux, de tenir bon sous la pression si on veut avoir la chance de pouvoir voir Médine au Golden Coast.

En tout cas, les élus montrent leur vrai visage : subventionner la culture, pourquoi pas, mais seulement celle qui leur convient...