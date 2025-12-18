Médine affirme que Youssoupha a "triché" sur "Grand Paris" !

Médine est à l'origine d'un des morceaux de rap français les plus impactants de ces 10 dernières années, mais d'après lui, Youssoupha aurait triché !

L'histoire du rap français est remplie de "belles bagarres" entre les rappeurs. Et on ne parle pas d'affrontements physiques, mais bien de compétition au micro, avec des rappeurs qui se surpassent et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour marquer l'esprit du public. Avec des morceaux incroyables, comme "Le code de la rue (le ruemix)" à l'ancienne, ou plus récemment, "Grand Paris", sous l'initiative de Médine. Un morceau définitivement rentré dans la légende grâce à des couplets légendaires, comme celui de Youssoupha, entre autres, même si le rappeur aurait triché !

C'est en tout cas ce que révèle Médine, dans une interview pour Slash Musique publiée il y a peu de temps. Une interview pendant laquelle il est évidemment interrogé sur son morceau "Grand Paris", clairement un des plus marquants de sa carrière, et un des plus gros titres de rap français de ces 10 dernières années. Lorsqu'on lui demande qui est le meilleur, le rappeur du Havre botte un peu en touche :

On a jamais tranché vraiment encore sur ce débat. Je sais pas si je vais le faire là aujourd'hui, mais mois, je suis comme une espèce de girouette hein, je change avec le vent. Je vais dire que c'est Youssoupha, parce qu'il a triché ! Il nous a tous laissés poser et il est arrivé à la fin avec des placements incroyables. C'est ce qui le fait briller, je pense, sur le morceau.

Un Youss' qui aurait gentiment triché donc, en posant après tout le monde ? C'est bien possible. En ce qui concerne la rédaction de Générations, ici on trouve évidemment que c'est un gros couplet, mais on trouve que les gens en font un peu trop sur ce couplet, avec la phase sur l'avocat juif déjà faite des milliers de fois dans le rap français et surtout dans le rap US, et deux trois rimes qu'on trouve "faciles" au début du couplet. Par contre, l'énergie bien brutale de Sofiane, qui était imprenable à l'époque, elle nous a bien baffés. Et Ninho était aussi très, très solide.

Mais globalement, tout le monde avait un très bon niveau, ce qui nous donne un très bon morceau, et on remercie évidemment Médine pour avoir été à l'initiative de tout ça !