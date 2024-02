Ninho : Médine “exterminé” par N.I sur “Grand Paris”

Et il n'a pas été le seul.

Le média Interlude vient de partager sur Instagram un extrait d'une grande interview de Médine dans laquelle le rappeur havrais balaie de nombreux sujets. Mais ce que l'on a tous retenu, c'est que l'Arabian Panther n'a que des mots élogieux quand il s'agit de parler de Ninho qu'il avait invité sur le titre "Grand Paris" sur lequel outre Médine et N.I, on retrouve aussi Lartiste, Lino, Sofiane, Alivor, Seth Gueko et Youssoupha. Autrement dit, il y avait du bon monde. Mais ce que le membre de Din Records retient avant tout de ce morceau, c'est la performance époustouflante de Ninho.

"A la première écoute, Ninho, on ne comprend pas ses placements. Parce qu'on est de la vieille école, je suis de l'école boom-bap, là on est dans la trap, mais Ninho, il avait des placements du futur [...] A l'instant T, quand on l'enregistre, c'est 'il n'est pas un peu hors temps là ? ça sonne bien mais on va voir'. On réécoute le lendemain : 'ah le bâtard !' Tu réécoutes une semaine après : ''ah le bâtard !' Tu réécoutes 2 ans, 3 ans après : il nous exterminés."