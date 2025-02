Médine joue avec son "Q.I Rap"

Un QI rap bien plus élevé que la moyenne, pour un morceau qui contient plein de refs qui feront plaisir aux kiffeurs de rap FR.

Les gens ont tendance à l'oublier, vu qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, des associations étranges viennent l'attaquer pour créer la polémique, mais Médine est avant tout un sacré rappeur. Avec un talent inné pour la rime et les textes qui ont du sens, quitte à parfois paraître un peu "trop intelligent" pour le sommet des charts, qui ne mettent en avant que le "rap divertissement" au détriment des autres styles. Pas grave pour le rappeur du Havre, il sait ce qu'il vaut, et il revient le montrer une fois de plus avec "QI. Rap".

Un titre hyper bien construit, rempli de références aux grandes heures de notre musique, mais aussi d'humour, trait qu'on oublie souvent lorsqu'on parle de Médine. Pourtant, il adore ça, comme le montre une des premières punchlines du morceau, lorsqu'il parle du meilleur rappeur blanc et du meilleur golfeur noir. Pour le clip, on retrouve le rappeur au milieu d'une patinoire de hockey, en train de donner des "conseils de vie" aux rappeurs, au sujet de comment bien construire leur carrière. Un titre qui fait du bien, plutôt agréable à l'oreille, et aussi pour le cerveau ! Un titre qui est extrait du prochain album de Médine, qui devrait normalement voir le jour au mois de mai 2025.