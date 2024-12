Médine dévoile le clip de "L'4MOUR"

Un morceau extrait du nouveau spectacle "La Haine".

On vous en a déjà parlé sur le site, un nouveau spectacle a été construit pour rendre hommage autour du film "La Haine", sous forme de "comédie musicale", même si pour le coup, ça n'a rien d'une comédie. Niveau musique, par contre, les rappeurs appelés en renfort pour le spectacle ont fait fort. On pense notamment au morceau de Médine, "L'4MOUR", dont le clip vient de sortir. Une vidéo qui débute par une nouvelle version de la scène la plus culte et la plus dramatique du film originale, lorsque Vinz se fait tuer accidentellement par un policier qui faisait le malin avec son arme. Ensuite, la vidéo fait place à Médine, qui rappe son texte remplit de bon sens (comme souvent de sa part). Un texte qui appelle à l'appaisement, mais aussi à la rébellion contre ce système qui crée les coupables dont il a besoin pour perdurer. Bref, un rap avec du sens, ça change un peu de la morosité ambiante dans le game. On vous laisse découvrir tout ça.