Chris Brown condamné à payer 13 millions de dollars d'amende à cause de son chien

Apparemment, il n'y a pas que Chris Brown qui aime agresser les gens : son chien a attaqué une de ses employées, ce qui va coûter la coquette somme de 13 millions de dollars au chanteur.

Parmi les artistes catalogués comme étant les plus violents / bagarreurs du game, Chris Brown arrive presque en tête de liste, et c'est surprenant : tous ses morceaux ou presque sont doux et parlent d'amour. Pourtant, l'artiste est un véritable bad boy, coupable de violences conjugales sur Rihanna, plusieurs fois accusé d'agressions en tous genres, et sa réputation n'est désormais plus à faire. Mais cette semaine, ce n'est pas à cause d'une de ses agressions, mais bien à cause de son chien, qu'il vient d'être condamné à payer 13 millions de dollars d'amende à une de ses anciennes employées.

La jeune femme s'appelle Maria Avila, et elle occupait apparemment le rôle de "gouvernante" au domicile de Chris Brown à Los Angeles en 2020. Elle accusait un des chiens de l'artiste de l'avoir attaquée, mais a aussi dit au juge que le chanteur n'avait pas appelé les urgences lorsqu'elle avait besoin d'aide. C'est un des membres de son équipe qui a fini par s'en charger. Pendant la procédure, on a d'ailleurs appris qu'il s'était éloigné de tout ça quand c'est arrivé, de peur que l'appel au 911 fuite dans les médias.

L'attaque du chien, un énorme Berger du Caucase, aurait d'après HotNewHipHop laissé Maria Avila défigurée à vie et forcée de prendre de nombreux médicaments. Elle réclamait donc 90 millions de dommages et intérêts, mais elle n'en obtiendra finalement "que" 13 millions. Les circonstances aggravantes, du côté de Breezy, étaient que l'animal n'aurait jamais été attaché, ni dressé, et que le chanteur aurait agi de manière inhumaine et fait preuve de négligence envers son employée.