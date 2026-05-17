Chris Brown : le pyromane qui a voulu mettre le feu à sa maison encore arrêté

Arrêté cette semaine puis relâché, le pyromane qui a tenté de mettre le feu à la maison de Chris Brown vient à nouveau d'être arrêté au même endroit...

Être une star de la musique aux USA, ça devient de plus en plus compliqué. On a l'habitude de dire qu'en France, les gens ont du mal avec la réussite, alors qu'ils ont surtout du mal avec ceux qui ne paient pas les impôts. Mais aux States, c'est un autre délire : entre l'assassinat de Pop Smoke pour une montre, celui de XXXTentacion pour un sac de luxe, les rafales sur la maison de Rihanna, et maintenant, la double tentative d'incendie sur le domicile de Chris Brown, on peut dire que ça devient chaud pour les stars.

Car cette semaine, mercredi, un pyromane était arrêté sur la propriété de Chris Brown, à laquelle il a prétendument tenté de mettre le feu. Relâché rapidement, l'homme s'est rendu à nouveau au domicile de Breezy, situé dans le quartier de Tarzana à Los Angeles, Californie. Et il a à nouveau été arrêté par les forces de l'ordre. Cette fois, d'après TMZ, il a été arrêté alors qu'il faisait des allers-retours dans la rue du chanteur, alors que mercredi, c'est à l'intérieur de la propriété, dont il avait sauté le grillage, qu'il a été arrêté.

Un fait divers qui, si on l'ajoute à la fusillade vécue par Rihanna il y a quelques semaines, ou encore l'agression d'un garde de sécurité de Chris Brown, devant son domicile, par une fan qui lui a roulé sur le pied, forçant le garde à faire feu avec son pistolet à air comprimé, souligne un vrai problème de sécu touchant les stars aux States. Ou peut-être tout simplement que la pauvreté, la bêtise et la criminalité sont de plus en plus présentes, et que vivre dans une tour d'ivoire ultra-sécurisée ne suffit plus à se protéger de ce qui se passe dans le monde extérieur...