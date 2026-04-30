Michael 2 : Une suite du biopic du Roi de la Pop est officialisé

Le projet autour du biopic consacré à Michael Jackson prend une nouvelle dimension. Après le succès du premier film Michael, Lionsgate confirme désormais qu’une suite est bel et bien en préparation, ouvrant la voie à une véritable franchise cinématographique autour du Roi de la Pop.

En interview pour le Hollywood Reporter, le patron du studio Adam Fogelson a levé le voile sur l’avenir du projet et confirmé qu’un "Michael 2" est en route. Selon lui, le premier film ne couvre qu’une partie de la vie de l’artiste :

« Ce premier film est loin de raconter toute l'histoire de Michael Jackson. Son catalogue regorge de morceaux exceptionnels qui ne sont pas évoqués dans ce récit », explique-t-il, soulignant l’immense richesse musicale et biographique encore inexplorée.

Fort des récents succès de "La femme de ménage" ou "Insaisissables 3", tous deux distribués par le même studio, Adam Fogelson estime qu’il existe une vraie place pour développer davantage cet univers. Il se montre d’ailleurs très confiant sur l’avenir du projet :

« Les équipes travaillent dur pour se préparer [à tourner] un second film. Quand le moment viendra, nous serons ravis de vous l'annoncer officiellement. Je suis persuadé qu'il y a encore beaucoup à raconter et que nous avons de fortes chances de pouvoir concrétiser ce projet ».

Avec cette annonce, Lionsgate semble bien décidé à transformer le biopic en saga, explorant plus en profondeur la carrière, les tubes et l’héritage de l’une des plus grandes icônes de la musique mondiale.