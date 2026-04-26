Bobby Shmurda veut baffer Jay-Z : "voler, tricher et mentir ne fait pas de toi un boss"

Alors qu'il avait signé un deal avec Roc Nation en 2021, Bobby Shmurda n'est visiblement plus du tout fand e Jay-Z et de son travail, il le menace et remet en cause son héritage.

Difficile de trouver quelqu'un de plus respecté sur la scène rap US actuelle que Jay-Z. Du haut de ses 35 ans de carrière, celui qui a réussi à transformer sa vie de dealer de crack à New-York, en statut d'homme le plus riche du rap game, est forcément respecté aux Etats-Unis, pays de l'argent roi. Mais, si on a compris depuis longtemps que les ricains plaçaient l'argent au-dessus de tout, parfois, ça ne suffit plus. Bobby Shmurda, par exemple, n'en a rien à foutre que Jay-Z soit riche : il veut le baffer.

On sait, la phrase est étonnante, pour ceux qui se rappellent encore de qui est Bobby Shmurda. Car depuis "Hot N*gga", le rappeur a fait 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans le but de commettre un meurtre, il est ressorti en 2020 et depuis, il est mort dans le film. Il avait pourtant signé un deal prometteur avec Roc Nation et Jay-Z en 2021 à sa sortie de prison, mais visiblement, il n'en garde pas un bon souvenir. Lors d'un livestream, lorsqu'un streamer lui a demandé s'il pensait que Jay-Z était toujours le boss du game, Bobby a laissé parler sa rancœur :

Mec, nique ces negros. Opp Nation (jeu de mot avec Roc Nation, ndlr). Il dirige que dalle. Nique ces negros. Je vais lui baffer la gueule, à Jay-Z. Moi je me bats pas, je tire sur des mecs.

Des mots qui se situent à mi-chemin entre l'egotrip, et les véritables menaces, c'est toujours difficile de savoir avec Booby Shmurda, même s'il dit tout ça en souriant. Cependant, après la polémique provoquée par ses propos, le rappeur new-yorkais est allé beaucoup plus loin dans ses propos en qualifiant Jay-Z et les autres milliardaires de tricheurs, de voleurs et de menteurs.

Les leçons viennent avec des bénédictions. Voler, tricher et mentir ne font pas de toi un patron, quelqu’un d’intelligent ou un homme d’affaires. Je me fiche que tu l’aies fait pour un milliard de dollars : tu restes une merde. Maintenant, mon point est le suivant… si un crackhead vole des millions dans un deal, est-ce que ça veut dire qu’il n’est plus un crackhead ? Est-ce qu’il devient quelqu’un qui “fait de l’argent” ? Je veux dire, ok, il a l’argent, mais sérieusement… un patron, un homme d’affaires ? Nettoyez vous le nez avant de venir me parler, et je vais allumer mon spliff pour ne plus avoir envie de vous gifler.

On peut dire que Bobby Shmurda en avait gros sur la patate, même si dans son accès de rage, il n'a pas totalement tort : il n'y a pas beaucoup (aucune ?) histoire de milliardaire qui n'a pas commencé par un vol ou une escroquerie, de la part du milliardaire ou de sa famille (coucou Elon Musk).