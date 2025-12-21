Bobby Shmurda s'est retrouvé au cœur d'une belle bagarre la semaine dernière, sa chaîne a même été arrachée, mais le rappeur continue de flex.

La nouvelle génération de rappeurs, avec des NBA Youngboy, des DaBaby, des Kodak Black, semble être au moins aussi excitée que l'ancienne. Et ce n'est pas Bobby Shmurda qui dira le contraire. Le "Hot Nigga" qui a passé 5 ans en prison a même bâti sa réputation sur le fait d'être un mec avec qui il ne faut pas trop rigoler, et forcément, quand on a ce genre de réput', il y a des gens qui veulent vous tester. Résultat : ces derniers jours, il s'est retrouvé impliqué dans une énorme baston qui a eu lieu pendant son concert, où il s'est fait arraché sa chaine.

On le sait, le fait d'arracher ses bijoux à un gars est synonyme d'humiliation dans le hood, et c'est ce que des gens ont essayé de faire lors d'un concert de Booby Shmurda au Minnesota. Le rappeur a été pris dans une énorme bagarre, pendant laquelle sa chaîne a été arrachée, mais le rappeur n'a pas eu froid aux yeux et a tout fait pour la récupérer. Visiblement, il a réussi, puisque sur des vidéos qui circulent sur les réseaux, on le voit à nouveau en possession de la chaîne, même si elle est cassée.

Minnesota goons claim they confiscated Bobby shmurda pendant and it's set to start a worldwide greasy neck tour. pic.twitter.com/PSTUUcCwar — RAP / HIP HOP DAILY (@madChillTV1) December 14, 2025

A noter que la chaîne n'a pas été récupérée le soir du concert, mais 24h plus tard, ce qui veut dire qu'il y a probablement eu des menaces de la part de Bobby et de son équipe pour qu'on lui rende son bien. Résultat, la réputation est sauvée : mieux vaut ne pas blaguer avec Bobby Shmurda...