Koba LaD : sa demande de remise en liberté refusée au même moment où Pierre Palmade sort

On dirait bien que Koba LaD est traité avec sévérité, contrairement à d'autres...

Koba LaD est toujours incarcéré en attente de son procès pour l'accident mortel dans lequel il a été impliqué l'année dernière. Le rappeur d'Evry purge également une peine de prison de 15 mois fermes pour des faits de violences sur son ancien manager, et a aussi été entendu par la justice pour ses liens présumés avec Mohamed Amra et une possible implication dans son évasion. Bref, le rappeur est dans la sauce, et alors que Pierre Palmade, lui aussi impliqué dans un accident sous stupéfiants, vient de sortir sous bracelet électronique, le rappeur, lui devrait rester enfermé.

En effet, on apprend cette semaine que Koba LaD avait fait parvenir à la justice une demande de libération conditionnelle en attendant son procès. Mais la demande a été refusée par la justice, plus précisément par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris, qui maintient donc le rappeur en détention provisoire. C'est la troisième fois que sa demande de remise en liberté est refusée par la justice.

Forcément, les gens ont fait le rapprochement avec l'affaire Palmade, puisque les cas des deux artistes sont mis en parallèle depuis le début de leurs problèmes judiciaires. L'humoriste n'a cependant tué personne aux yeux de la loi, même s'il a provoqué la mort d'un fœtus de six mois lors de son accident sous influence de stupéfiants. Condamné à 5 ans de prison dont deux fermes, en novembre 2024, il est donc déjà ressorti avec une peine aménagée.

Evidemment, le parallèle entre les deux affaires n'est pas toujours pertinent, car les casiers des deux personnes ne sont pas les mêmes, et que le potentiel risque de récidive non plus (du moins, c'est comme ça que la justice a expliqué sa décision). Cependant, le fait que Palmade sorte sous bracelet, pendant que Koba, lui, reste enfermé alors que son procès n'a pas encore eu lieu, laisse songeur... On précise qu'on ne valide absolument pas les gens qui prennent le volant en étant défoncés, dans un cas comme dans l'autre, et qu'il ne s'agit pas de prendre parti. Mais la justice est visiblement bien plus sévère avec l'un qu'avec l'autre, même si, là encore, les faits semblent être plus graves pour le rappeur que pour l'humoriste...