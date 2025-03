Jay-Z : plusieurs enregistrements publiés dans lesquels la plaignante avoue avoir menti

Finalement, Jay-Z va finir par ressorti grandi de cette accusation de viol, un sacré retournement de situation.

Les affaires de viol sont de plus en plus nombreuses à éclater autour des stars du show-business. C'est notamment dû au fait que la parole des victimes se libère, et c'est une excellente chose. Mais c'est aussi à cause du fait que des personnes mal intentionnées essaient de soutirer de l'argent aux stars en inventant des histoires ou en exagérant certaines choses. Visiblement, c'est ce qui est arrivé à Jay-Z ces dernières semaines, et le rappeur a désormais de quoi le prouver, enregistrements à l'appui.

En effet, on vous avait dit que la plainte pour viol contre Jay-Z avait finalement été retirée. Le rappeur a même riposté à tout ça par une plainte pour diffamation envers la fameuse "Jane Doe", l'accusatrice anonyme mise en avant par le sulfureux avocat Tony Buzzbee, qui est spécialiste de ce genre de "scandales" douteux. Un enregistrement de la plaignante qui affirme que Jigga n'a jamais fait ce dont on l'a accusé est parvenu aux médias.

On y entend la plaignante répondre aux questions d'un enquêteur privé :

-Il était juste là, mais il n'a réalisé aucun acte sexuel envers toi ? -Oui. (Tony Buzzbee) m'a poussée à mettre Jay-Z en avant.

L'avocat Tony Buzzbee a déjà tenté de se défendre via un communiqué de presse, en disant que le fait d'affirmer qu'il ait poussé la cliente à porter plainte contre Jay-Z était un énorme mensonge et contraire à toutes les preuves disponibles. Cependant, après la publication des enregistrements, plus personne ne va croire un mot de ce qui sort de sa bouche.

Et le procès concernant P.Diddy, avec les nombreuses plaintes déposées contre lui, risque d'être impacté par les mensonges de l'avocat, qui représente aussi pas mal de victimes de Diddy...