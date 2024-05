Kendrick Lamar vs. Drake : l'impact du clash sur leurs streams

Ça n'est pas aussi rentable qu'on pourrait le penser...

Maintenant que toute l'attention du rap game mondial est concentrée sur l'affrontement entre Drake et Kendrick Lamar, on commence à voir très clairement qui est dans quel camp. Ce qui n'est pas bien difficile : globalement, Drake est tout seul pendant que Kendrick Lamar semble être soutenu par la majorité de ses collègues, à part 50 Cent qui compte les points comme un arbitre. Pourtant, le canadien ne s'annonce pas vaincu, et les dossiers sortis dans ses derniers diss tracks commencent à faire pencher la balance en sa faveur. Mais toute cette attention se traduit-elle en nombre de streams ?

Les médias US ont cherché à savoir si les steams de Kendrick et Drake augmentaient depuis le début du clash, et de quelle manière. Pour Kendrick Lamar, le magazine Billboard a calculé qu'il avait déjà doublé ses streams par rapport à l'année 2023, juste avec ses diss tracks, qui ont également incité le public à re-consommer ses anciens morceaux ou albums. En une semaine, il est passé de 33,98 millions de streams à 50,62 millions pour sa discographie, en excluant les derniers diss tracks, les gens ré-écoutent donc à nouveau K.Dot.

Pour Drake, en revanche, ce clash n'est pas tellement bénéfique pour ses streams. Il faut dire qu'en 2023 il avait déjà tout cassé avec "For All The Dogs" qui a été très streamé, difficile de grimper encore plus haut sans sortir d'album. Le canadien est redescendu de 105,86 à 100,69 millions de streams pour toute sa discographie, en excluant les derniers diss tracks. AU niveau des chiffres, Drizzy semble perdant pour le moment mais ses derniers morceaux attaquent tellement fort qu'il pourrait bien réussir à inverser la tendance. On a hâte de voir ça !