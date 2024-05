Drake : une fusillade a eu lieu devant chez lui !

Un de ses gardes du corps a été blessé.

La résidence de Drake à Toronto est au centre d'une enquête policière après qu'une fusillade se soit produite près de la propriété, blessant une personne. La police de la ville a révélé dans un bref message sur X (anciennement Twitter) que la fusillade a eu lieu tôt mardi 7 mai au matin dans le quartier chic de Bridle Path qui abrite le manoir "Embassy" du rappeur.

La victime est un agent de sécurité de 48 ans qui a été transporté à l'hôpital avec des "blessures graves", a indiqué la police. Des témoins ont déclaré qu'il avait été abattu lors d'un "drive by shooting" vers 2h du matin. L'agent de sécurité aurait reçu une balle dans la partie supérieure de la poitrine et était inconscient lorsque les autorités sont arrivées. Il a ensuite été transporté à l'hôpital Sunnybrook de Toronto et a subi une intervention chirurgicale d'urgence à son arrivée. Son pronostic vital n'est pas engagé selon une source interrogée par un média local.

La nouvelle de la fusillade a été rapportée par la police de Toronto sur son compte X. Le tweet contenait des informations selon lesquelles une fusillade avait eu lieu près de l'avenue Bayview et de l'avenue Lawrence et qu'un suspect dont la description était inconnue était toujours en liberté. Le journal local CityNews Toronto a ensuite confirmé que la fusillade s'était produite devant la maison de Drake, surnommée The Embassy.

SHOOTING:

Bayview Ave & Lawrence Ave E

2:09 am

- reports of a shooting

- police o/s

- man transported to hospital with serious injuries

- suspect fled in a vehicle

- unknown description#GO978573

^sc — Toronto Police Operations (@TPSOperations) May 7, 2024 Une photo est apparue sur les réseaux sociaux montrant la police fermant la rue devant le domicile de Drake. Des photos supplémentaires révèlent que la police a aussi "scotchée" la porte d’entrée de la maison. Police closed off the street where Drake lives investigating a shooting that occured by his house this morning at 2 AM. pic.twitter.com/IjaFPOjwUV — DJ Akademiks (@Akademiks) May 7, 2024 The front door to Drake's home was taped off following a shooting at the property last night. pic.twitter.com/UJjGpgheaO — Kurrco (@Kurrco) May 7, 2024 L'incident intervient alors que Drizzy est en plein beef avec Kendrick Lamar. Et justement, le rappeur de Compton a récemment publié des photos de la propriété comme pochette de son diss track "Not Like Us". Interrogé sur le rôle que joue le clash entre les deux artistes dans cette fusillade, l'inspecteur en charge de l'enquête a expliqué durant une conférence de presse "Je suis conscient de ce dont vous parlez, mais nous en sommes encore au début de l'enquête. Nous n'avons aucune indication que la fusillade ait un lien avec ça."

La coïncidence est quand même troublante surtout que dans le même temps, le magasin OVO situé sur la célèbre Carnaby Street à Londres a été taggué avec l'expression "They not like us" faisant évidemment référence au diss track de K-Dot "Not Like Us".