Aya Nakamura : M. Pokora partant pour prendre sa place aux Jeux Olympiques

Le chanteur ne cache pas son envie de participer à la cérémonie d'ouverture.

Le 26 juillet, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Un évènement mémorable qui a lieu pour la troisième fois en France et qui donnera le ton aux Olympiades. Mais à presqu'un mois de la date fatidique, la question des artistes choisis pour représenter la France se pose toujours. Si Aya Nakamura est fortement pressentie pour chanter ce jour-là, un autre artiste aurait aimé être de la partie : M. Pokora.

Entre Aya Nakamura et M. Pokora, la tension a souvent été palpable. En 2020, la chanteuse française réagissait à la victoire du chanteur aux MTV EMA : "Il a gagné pour quel son ? Rien contre lui mais il n'est même pas dans le Top 10", lâchait-elle. Une réaction qui n’a pas plu à l’interprète de "Elle me contrôle" et depuis, la relation entre les deux artistes n’est pas toute rose. Après les rivalités pour les Awards, place à présent à la rivalité pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques. À l’occasion de la sortie de son titre avec Fally Ipupa, le chanteur s’est vu interroger par Purecharts sur une potentielle présence le soir de l’évènement. "Non, mais peut-être qu’ils vont se réveiller en écoutant le son. On verra ! Je ne sais même pas ce qu’ils prévoient pour la cérémonie, avoue M. Pokora. On a la rumeur d’Aya Nakamura mais on ne sait rien. Donc on ne sait jamais. Si le peuple demande et pour, on va y aller. On est partants !"

Une déclaration qui pourrait peut-être venir aux oreilles des représentants des Jeux Olympiques. Car d’après Emmanuel Macron, "de grands artistes lyriques, de variétés, français, internationaux" et "beaucoup d’artistes féminines" sont attendus le 26 juillet prochain, dont Aya Nakamura. Vont-ils se partager la vedette ?