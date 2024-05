Kendrick Lamar : les chiffres fous d’”Euphoria”

Le diss-track de Kendrick Lamar contre Drake fait un carton !

Le mardi 30 avril 2024, Kendrick Lamar a sorti le lance-flamme contre Drake avec le diss-track "Euphoria". Non content de démolir l'artiste canadien, le rappeur de Compton a aussi fait péter le score avec ce morceau.

A l'heure où ces lignes sont écrites nous sommes le 2 mai 2024 et la vidéo postée par K-Dot sur YouTube comptabilise exactement 9 132 212 vues. Les dix millions vont donc être franchis dans la foulée. Sur Spotify, "Euphoria" compte près de deux millions de streams. Grâce à ce chiffre, cela fait du diss-track un des plus gros démarrages de l'année.

🚨 "euphoria" de KENDRICK LAMAR a été stream plus de 2 millions de fois sur Spotify lors de sa première journée !



🚨 "EUPHORIA" de KENDRICK LAMAR est numéro 1 des tendances Youtube !



Il faut donc noter que le beef entre Drake et Kendrick Lamar n'est pas seulement une guerre de mots. C'est aussi une bataille de chiffres. En effet, Billboard a rapporté que le morceau de Drizzy, "Push Ups" s'est classé directement numéro deux du classement Hot R&B/Hip-Hop Songs et du classement Hot Rap Songs. Le titre a été premier dans le classement streaming R&B/Hip-Hop,

Mais Kendrick aussi affole les compteurs. On a pu le voir ci-dessus mais aussi avec son morceau "Like That" avec Future et Metro Boomin sur lequel il a ouvert les hostilités. Le titre est en effet numéro un au classement Hot R&B/Hip-Hop Songs et cela fait cinq semaines qu'il domine le Hot Palmarès rap, juste devant... "Push Ups", évidemment. Et encore, on n'a pas les chiffres de la première semaine d'"Euphoria" qui s'annonce exceptionnels eux-aussi.

Surtout que ce n'est sans doute pas terminé. En effet, Drake a réagi de manière subtile. Il a d'abord posté dans a story Instagram un extrait d'un film datant de 1999, "10 Things I Hate About You" ("10 raisons de te larguer" pour le titre français, dans lequel le personnage principal énumère ce qu'elle déteste chez l'autre, un peu comme l'a fait Kendrick dans "Euphoria". Enfin, le toujours très bien renseigné Akademiks a affirmé que Drake lui avait parlé et qu'il lui avait : "Si vous pensez que c’est le feu, vous n’avez aucune idée de ce qui va arriver..."

On peut donc s'attendre à une réponse sanglante...