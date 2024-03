Kendrick Lamar clashe J.Cole et Drake

Un Kendrick bien saignant comme lors de ses débuts.

En un peu plus de dix ans de carrière, Kendrick Lamar a réussi à s'inviter dans le débat des GOAT du rap US, à force d'albums à la qualité exceptionnelle et d'une plume poétique, inventive et aussi parfois agressive. Un cocktail qui a fait l'effet d'une petite bombe dans le rap game américain, notamment à l'époque où K.Dot apparaît sur le morceau de Big Sean, "Control", où il affirme qu'il peut plier n'importe quel MC de sa génération. Dans le morceau, il nomme explicitement Drake, J.Cole, Meek Mill, ASAP Rocky et quelques autres.

Eh bien Kendrick Lamar vient tout simplement de remettre ça en 2024, avec des punchlines encore plus courtes mais tout autant efficace. Cette fois, c'est Future et Metro Bomin' qui ont invité K.Dot sur leur morceau, "Like That". Le rappeur de Compton a fait plus qu'accepter l'invitation : il a livré un couplet de haute facture et surtout, il a réussi à créer un buzz autour du morceau en s’attaquant à Drake et J.Cole. "Motherfuck the big three, n*gga, it's just big me", peut-on entendre dans son couplet.

Une phrase qui est une réponse évidente à la punchline de J.Cole dans son feat avec Drake, "First Person Shooter" : "Love when they argue the hardest MC Is it K-Dot? Is it Aubrey? Or me? We the big three like we started a league, but right now, I feel like Muhammad Ali". Pour Kendrick, il n'y a pas de "Big 3", il n'y a que lui. Une belle phase egotrip, qui n'a évidemment rien de méchant (Kendrick s'entend très bien avec J.Cole), mais qui est là pour relancer la compétition au sommet du rap game US.

On attend maintenant un nouvel album de Kendrick Lamar pour prouver tout ça à nouveau, puisque son dernier projet, sorti en 2022, n'a clairement pas été aussi impactant que ses premiers albums.