Kendrick Lamar relance son clash avec Drake avec un diss-track violent, "Euphoria"

K-Dot ne fait pas semblant...

Elle était attendue, elle vient d'arriver et elle est violente. La réponse de Kendrick Lamar aux provocations de Drake tient dans un morceau de plus de six minutes, "Euphoria". Six minutes de violence, six minutes de haine, six minutes de colère. Bref, Kendrick Lamar a pris son temps mais il n'a pas fait les choses à moitié.

Sortie il y a seulement 16 heures au moment où ces lignes sont écrites, le titre a été écouté près de sept millions de fois ! Déjà ! La vidéo est évidemment numéro 1 des tendances YouTube. Le titre est également disponible sur les plateformes de streaming.

Dans ce morceau sorti par surprise le mardi 30 avril, le rappeur de Compton répond donc aux diss-tracks de Drake, "Push Ups" et "Taylor Made Freestyle".

Après avoir débuté avec un extrait de "You're My Latest, My Greatest Inspiration" de Teddy Pendergrass, sur lequel K. Dot fait référence à un "maître manipulateur pathétique" qui est "paranoïaque" et qui part "en vrille" et qui "raconte des histoires sur la famille", la chanson prend soudain vie avec un changement de rythme. A partir de ce moment-là, K-Dot balance jabs sur jabs en parlant de tous les défauts du 6God, de ses compétences en tant que père, son utilisation de ghostwriter, des rumeurs de chirurgie esthétique, de son personnage de dur et de son attitude envers les femmes.

Le lauréat du prix Pulitzer accuse également Drizzy d'avoir envoyé un courrier officiel pour tenter de faire supprimer "Like That", sa collaboration avec Future et Metro Boomin qui a relancé leur querelle de longue date et qui s'est classée en tête des charts.