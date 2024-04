Kendrick Lamar : "Like That" numéro 1 du Bilboard Hot 100

Kendrick Lamar a atteint un nouvel exploit.

Près d'un mois après sa sortie, la chanson "Like That" de Future, en featuring avec Metro Boomin et Kendrick Lamar est toujours numéro 1 du Bilboard Hot 100.

Un nouveau palier important pour Kendrick Lamar. En effet, après "HUMBLE" et "Bad Blood" qui avaient passé 2 semaines en première position du Hot 100, l'interprète de "DNA", s'offre un nouveau record avec ce morceau, qui est désormais sa chanson restée le plus longtemps dans le fameux classement Bilboard.

“Like That” becomes Kendrick Lamar’s longest-running #1 hit on the Hot 100, surpassing “HUMBLE.” & “Bad Blood” (2 weeks). pic.twitter.com/oodEydIMfU — Pop Crave (@PopCrave) April 8, 2024

Un diss track à J.Cole et Drake

Depuis la fin des années 2010, J.Cole, Drake et Kendrick Lamar sont souvent définis par le public comme les trois rappeurs les plus talentueux de leur génération, avec l'idée du "Big 3".

En octobre 2023, sur le hit "First Person Shooter" de Drake, en featuring avec J.Cole et issu de l'album "For All The Dogs", J.Cole reprend cette idée, se déclarant comme le Mohammed Ali du trio et déclarant :

"J'aime quand ils se disputent le MC le plus fort

Est-ce que c'est K-Dot ? Est-ce Aubrey ? Ou moi ?

On est les trois grands comme si on avait commencé une ligue, mais pour l'instant, je me sens comme Muhammad Ali"

Un diss que J.Cole regrette déjà

Alors qu'il se produisait à un festival en Caroline du Nord le dimanche 7 avril, J.Cole est revenu face à son public sur sa réponse au diss de l'interprète de "All The Stars" dans sa dernière mixtape "Might Delete Later", en présentant ses excuses :