Kendrick Lamar s'acharne sur Drake avec un nouveau diss track : “Not Like Us”

Le pressing est intense...

Le pressing continue de la part de Kendrick Lamar. Après avoir sorti 4 diss-tracks, le rappeur de Compton en a dévoilé un nouveau, "Not Like Us", dans la nuit de ce samedi au dimanche 05 mai. Cette fois-ci, le morceau est disponible sur les plateformes de streaming.

"Euphoria" en début de semaine, "6:16 in LA" ce vendredi, "Meet The Grahams" en réponse à Drake dans la nuit duvendredi au samedi, et maintenant "Not Like Us" en ce dimanche 05 mai, Kendrick semble obsédé à vouloir abattre son adversaire.

Une nouvelle fois, le diss-track se montre très violent. La couverture, en premier lieu, montre le manoir de Drake à Toronto avec plusieurs marqueurs de délinquants sexuels placés au-dessus de la maison. Un clin d'œil de la part de Kendrick qui prétend que le 6 God et les membres de son équipe ont commis des crimes sexuels.

Il le rappe dans le son, en affirmant que Drizzy aime les filles mineures : "Dis Drake, j'ai entendu dire que tu les aimais jeunes / Tu ferais mieux de ne jamais aller au bloc cellulaire / pour toute sal*** qui lui parle et lui fait l'amour / Assure-toi de leur cacher ta petite sœur / On m'a dit que Chubbs était le seul à obtenir tes coups de cuillère à pot / Puis la fête à la fête en jouant avec son nez maintenant / Amoureux patenté... pédophile patenté".

Kendrick a également critiqué le rappeur canadien pour avoir collaboré avec de nombreux artistes d'Atlanta tout au long de sa carrière, comme Future, 21 Savage, Lil Baby, et bien d'autres. Selon Kendrick, toutes ces collaborations ne sont rien d'autre que l'utilisation par Drake des rappeurs pour obtenir une "fausse crédibilité de rue". Il dit que Drake n'est pas "un collègue" mais plutôt "un colonisateur" : "T’as appelé Future quand on te jouait pas dans les clubs / Lil Baby t’as aidé à améliorer ton argot, 21 Savage t’as donné une fausse street cred / Thug t’as fait sentir comme si t’étais un slime dans ta tete / Tu cours à Atlanta quand t’as besoin d’argent / Non, t’es pas un collègue, t’es un colon."

Enfin, Kendrick affirme qu’il n’est pas prêt de s’arrêter là. L’artiste annonce en avoir encore plusieurs en stock : "Le terrier du lapin est encore plus profond, je peux aller encore plus loin, je te le promets" déclare l’interprète de "Humble".

Des lourdes attaques, et Drake n’a pas encore répondu. Ceci n’est qu’une affaire de quelques heures… affaire à suivre.