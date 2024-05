Kendrick Lamar envoie un nouveau diss-track à Drake avec “6:16 in LA”

Alors que les soubresauts soulevés par "Euphoria", le violent diss-track balancé par Kendrick Lamar à Drake ne sont même pas retombés, le rappeur de Compton continue d'appuyer où ça fait mal et vient de balancer un nouveau diss-track tout aussi violent que le premier, “6:16 in LA”. Ce track fait suite à beaucoup de rumeurs qui disaient que Drizzy allait répondre ce vendredi 3 mai. Cela n'a pas été le cas mais ça n'a pas du tout freiné K-Dot. On ne sait pas si c'était la réponse de la réponse de la réponse, mais il a remis le couvert avec tout autant de violence que pour "Euphoria"...

À un moment donné, Kendrick demande : "Avez-vous déjà pensé qu'OVO travaillait pour moi ?" avant d'exprimer sa haine envers les "tyrans" et d'affirmer que Drake "doit être une terrible personne".

Have you ever thought that OVO was working for me?

Fake bully I hate bullies

You must be a terrible person

Everyone inside your team is whispering that you deserve it

Can’t Toosie Slide up outta this one

It’s just gon’ resurface