Booba : Sadek s'acharne sur le Duc

Il ne laisse rien passer.

Pour une fois, Booba est dans la peau du chassé. Habituellement, c'est plutôt l'inverse. Mais depuis sa sortie de prison, Sadek a décidé de lui mener la vie dure. Résultat, il commente chaque post du rappeur de Boulbi pour se moquer et le provoquer. Après l'avoir déjà accusé d'être une balance, il le compare cette fois à 6ix9ine, la plus grande toutes, avec un montage que n'aurait pas renié B2O et met en ligne un document judiciaire qui tendrait à le prouver...