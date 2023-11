Alonzo dans le jury de la prochaine saison de Popstars !

La diffusion est prévue courant 2024.

C'est peut-être difficile à croire, puisqu'il continue de rapper avec les plus jeunes et de performer dans chaque nouvelle tendance rencontrée par le rap français, mais Alonzo a bientôt 30 ans de rap dans les pattes. D'abord avec ses potes d'enfance de Marseille, avec qui il fonde les Psy 4 de la Rime et grimpe au sommet du game, puis en solo où il a montré qu'il était un kickeur redoutable et aussi un artiste polyvalent. Vrai daron du rap français, le "Capo Dei Capi" aura désormais une nouvelle casquette à son actif : celle de jury dans la prochaine saison de "Popstars" !

Le retour de l'émission avait été officialisé un peu plus tôt cette année. Mais le projet vient de prendre un sacré coup d'accélérateur avec la publication de l'identité du jury, pour une saison qui sera diffusée courant 2024. On retrouve donc Alonzo parmi eux aux côtés de Louane et de Eddy De Pretto, Alonz' sera donc l'artiste le plus expérimenté du casting. Selon plusieurs sources, le tournage de l'émission aurait déjà commencé et le télé-crochet devrait compter au total 8 épisodes.

Il s'agit d'une véritable consécration pour Alonzo, après une carrière bien remplie et couronnée de succès. L'étiquette "hardcore" collait peut-être un peu trop à son image pour devenir un pilier d'une émission grand public malgré son énorme succès, mais cette époque semble désormais révolue. Sa bonne humeur, son expertise et son côté inter-générationnel devraient suffire à se faire apprécier par la partie de la population qui n'a pas connu ce qu'il a fait dans le rap, comme ça avait été le cas pour Soprano, quand il était devenu coach de "The Voice". Après La Fouine en 2013, c'est désormais à Alonzo d'aller apporter sa touche dans "Popstars". On le félicite et on lui souhaite de cartonner dans son nouveau rôle.