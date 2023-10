Jungeli est un "Petit génie" avec Imen ES, Alonzo, Abou Debeing et Lossa

Le tube de cette fin d'année ?

Jungeli s'est offert une belle carte de visite avec la sortie de son morceau "Petit Génie" pendant le mois d'août. Un titre qui a bien tourné en cette fin d'été, et pour cause : le rythme, al mélodie, il y a tout pour faire un carton. A commencer par le casting, composé du rookie Jungeli, donc, mais aussi d'Alonzo, Abou Debeing, Imen ES et Lossa. Et comme le morceau avait atteint de très bons classements sur les plateformes, les artistes ont décidé de clipper ça. Sans trop d'artifices : on le retrouve tous face cam, sapés comme jamais, devant un fond uni. Rien de tel qu'un bon tube pour bien lancer sa carrière !