Alonzo en mode banger dans "Guadalajara"

Avec un clip très réussi.

Alonzo est déjà de retour avec de la nouveauté, et le taulier marseillais a décidé de frapper fort juste avant l'été, avec la sortie d'un morceau qui a tous les airs d'un énorme carton estival qui va ambiancer les soirées. Le titre s'appelle "Guadalajara", avec des sonorités afro très rythmées et bien punchy, un flow rapide et un refrain efficace. Pour le clip, Alonz' et son équipe ont décidé de nous faire voyager dans une sorte d'univers à la Mad max légèrement revisité, et franchement, graphiquement, c'est très réussi ! Checkez ça.