MHD condamné à 12 ans de prison ferme

La sanction est tombée.

On avait marqué le mois de septembre dans notre agenda médiatique, car on avait été avertis que le procès de MHD allait se dérouler à la rentrée. C'est désormais chose faite : la cour d'assise a finalement rendu son verdict, dans l'affaire ultra-médiatisée du meurtre du jeune Loïc K en 2018, dans le cadre d'u règlement de compte entre équipes. Le rapeur créateur de l'afro-trap en France était sur le banc des accusés avec 3 autres personnes, elles aussi mises en cause dans l'affaire.

Et le verdict est tombé : 12 ans de prison pour MHD, mis en cause par plusieurs témoins, visuels notamment. La voiture ayant percuté Loïc avant qu'il soit tabassé et poignardé, puis retrouvée brûlée dans un parking quelques jours plus tard a été identifiée comme appartenant au rappeur, ce qui a conforté la justice dans sa décision. Toutefois, le procureur avait requis 18 ans d'emprisonnement à l'encontre de l'artiste, et la justice est donc allé en dessous de ce qui était prévu.

MHD, quant à lui, continue de clamer son innocence, alors que les 3 autres personnes accusées avec lui ont elles été innocentées. Un fait étrange car, quand avait fuité la vidéo au moment des fais il y a plusieurs années, on voyait bien que c'est un groupe entier qui avait passé le jeune Loïc à tabac. Mais pour l'instant, le rappeur est donc le seul condamné dans cette affaire. Il a d'ailleurs déjà effectué une partie de sa peine en mandat de dépôt, entre 2019 et 2020. Lui et son avocat disposent de 10 jours pour faire appel du jugement.

C'est aussi le moment d'avoir une petite pensée pour la famille de Loïc, et celles de toutes les victimes des rixes meurtrières dans nos rues, bien trop nombreuses ces dernières années.