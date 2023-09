MHD risque 18 ans de prison

Le procès du rappeur est en délibéré.

Les réquisitions du tribunal ont conclu le procès de MHD, poursuivi depuis le 4 septembre devant la cour d’assises de Paris pour une bagarre qui dégénéré et entraîné la mort d'un jeune homme en juillet 2018. Le rappeur qui a déjà été en détention provisoire pour cette affaire pendant un an et demi avant d'être remis en liberté risque 18 ans de prison.

Les autres peines demandées vont de 13 à 20 ans de prison contre six autres accusés (dont l'un est en fuite) et deux acquittements. Dans Le Parisien, on peut ainsi lire que "pour le magistrat, leur « participation au meurtre » a bien été établie par « l’analyse » d’éléments de preuve « retrouvés ailleurs que sur la scène de crime »." Les trois hommes ont contesté leur présence lors de la rixe qui a débouché sur la mort d'un jeune homme d'une cité voisine de la leur.