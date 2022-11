Booba : la situation est de plus en plus tendue avec Maes

Le clash repart de plus belle entre les deux anciens amis. Si B2O restait silencieux ces derniers temps, il est maintenant de retour dans le beef qui l’oppose au rappeur de Sevran et la tension est à son comble.

Maes versus Booba septième saison, épisode 340. Le conflit entre les deux interprètes de "Pablo" ne semble pas s’atténuer, bien au contraire. Depuis que Maes accuse le Duc d’avoir balancé des audios compromettants sur lui, c’est la guerre. Entre ses attaques sur les réseaux sociaux, les provocations et les démonstrations d’amitié avec Rohff ou encore Gims, deux ennemis de Booba, Maes est remonté comme jamais ! Si ces derniers jours, il était d’ailleurs seul dans la provoc’, puisque Kopp restait silencieux face à ses diverses attaques, ce dernier est désormais bel et bien réveillé.

Ces derniers temps, malgré les multiples piques de l’interprète de "Fetty Wap", Booba n’avait répondu qu’à la dernière. En effet, il avait posté un screen de la chaîne Youtube de son rival démontrant que les clips les plus vus de ce dernier étaient des feats avec lui. Le titre "Blanche" a 85 millions de vues et leur collaboration sur le morceau "Madrina" compte, lui, 133 millions de visionnages. Il avait commenté : "Le pauvre, ses meilleures vues, c’est avec moi". Une moquerie que Maes n’allait certainement pas laisser passer. Il lui a donc répondu en story Instagram, impliquant également la mère des enfants de Booba dans l’histoire :

Il ajoute ensuite :

"Les vues c’est bien…les streams c’est mieux !!! Et Blanche c’est mon son, sois digne wesh arrête de mito petit Gilles, bientôt il va me dire que billets verts c’est lui qui l’a écrit. On l’a perdu. #balance".