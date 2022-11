Booba : Maes et Gims ne le lâchent pas...

Ça balance fort !

Maes poursuit son entreprise de démolition envers Booba et Gims s’y met aussi. Sur les réseaux, les deux enchaînent les provocations et ne semblent pas prêt de s’arrêter. Des attaques qui ne semblent pas vraiment atteindre le principal concerné.

Comme dit l’adage "l’ennemi de mon ennemi est mon ami". C’est un peu ce qui est en train de se passer entre Maes, Booba et Gims. Si Meugui et le rappeur de Sevran s’étaient clashé il y a quelques années, la main tendue de ce dernier semble avoir signé la paix entre les deux. Un geste qui n’est pas anodin puisque Maes est en guerre contre B2O depuis plusieurs semaines. De plus, il avait fait exactement la même chose avec Rohff (un autre ennemi du Duc), récemment.

En plus d’être réconciliés, Maes et Gims ont donc, apparemment, accordé leurs violons. Les deux se sont attaqués au Duc sur leurs réseaux sociaux respectifs. En ce qui concerne le sevranais, la pilule n’est toujours pas passée. S’il affirmait il y a peu que la Piraterie était finie, il se moque désormais des chiffres de ventes du dernier titre de Booba, "Iste". Alors que Kopp avait publié un classement Top Singles avec le morceau classé à la première place sur Apple Music, Maes l’accuse de mentir. Selon lui, c’est son morceau "Fetty Wap" qui occupe la première position et "Iste" se trouverait au bas du classement :

Cependant, Maes ne s’est pas arrêté là. De nouveau, il n’a pas mâché ses mots sur la mère des enfants de Booba. Il l’a affiché en partageant une vidéo dans laquelle on la voit danser lors d’une soirée où ses enfants (Omar et Luna) étaient présents. Il commente : "Patty, elle twerk même sur des robots devant tes gosses les pauvres ! Tu crois qu’Omar ne comprend pas ce qui se passe ? regarde sa tête, miskine sale fils de p*te de père irresponsable".

Des attaques auxquelles Booba a répondu avec quelques stories dans lesquelles il s’en prend également à la musique de son ancien protégé :

La story de Booba sur Maes 👀 pic.twitter.com/1t0x6NsqwP — Azerty🏴‍☠️ (@Azertyzerprt) November 21, 2022

Après Maes, Gims s’est également lâché. Là, il n’était pas question de musique ou d’ex-compagne, mais de l’affaire Magali Berdah.

Le journal le Parisien a révélé que suite à la plainte pour cyberharcèlement déposée par l’agent de télé-réalité à l’encontre de B2O, celui-ci a été convoqué par les gendarmes afin d’être auditionné. Une info partagée par Gims sur Twitter accompagné du commentaire : "Honte à toi Winny", le surnom qu’il lui a attribué en référence à Winny l’ourson. Il a également changé (à sa sauce) le titre de l’article en le renommant : "Cyberharcèlement de l’influenceuse Magali berdah : le rappeur Booba est convoqué pour Pointi-pointa".

La pointe ne paye point Winny… #LDVM 02/12/22



👑⚔️👑 — G I M S (@GIMS) November 13, 2022

De son côté, B2O aura fait dans la sobriété en répondant avec un simple montage de lui tenant un livre titré : "Le grand guide du savoir-vivre et des bonnes manières", accompagné du "#irréprochable".

Booba semble un peu trop calme, vous ne trouvez pas ?