Maes et Gims font la paix

Le Sevranais tend la main à tous les ennemis de Booba.

Maes s’est filmé au concert de Gims et a même partagé la séquence sur ses réseaux. Qu’il s’agisse d’une véritable intention de paix ou d’une simple provocation envers le Duc, Meugui a, dans tous les cas, validé sa démarche.

Parmi les beefs qui ont secoué le rap game, on n’oublie souvent le clash qui a éclaté entre le rappeur de Sevran et Gims en 2019. Les propos du frère de Dadju lors d’une interview, disant qu’il n’appréciait pas la musique de Maes avait fait réagir le principal concerné, qui forcément, n’avait pas du tout aimé la remarque. S’en était suivi de nombreuses déclarations peu flatteuses de la part de l’interprète de "Fetty Wap" sur Gims et Dadju. Aujourd’hui, les choses semblent avoir changées puisque le sevranais donne désormais de la force au grand ennemi de Booba.

S’il y a quelques jours, c’était au concert de Rohff (un autre rival de Booba) que Maes s’était présenté, c’est maintenant au tour de Gims. En story Instagram, il s’est filmé en plein concert, pendant que l’ex-membre de la Sexion d’Assaut interprété le titre "Désolé". Il écrivait en légende : "Grand Gims". Dans la séquence d’après, on pouvait le voir chanter les paroles du morceau "Tout donner" en commentant : "Mon son vraiment". Un geste qui, en plus de ne pas être passé inaperçu sur la Toile, a fait réagir Gims qui a relayé la story sur sa page Instagram.

Gims & Maes au même endroit c’est donc ça le multivers ? pic.twitter.com/IUJ1zCfVr1 — 𝑲𝑯𝑨𝒀𝑰𝒁𝑰 (@khayizi) November 20, 2022

Connaissant la relation de Gims et Booba, on est obligé de se demander si cette validation soudaine n’est pas une nouvelle provocation destinée à piquer en peu plus B2O. En effet, Maes qui est très remonté contre Kopp depuis quelques semaines, s’acharne contre lui et ne semble pas prêt de s’arrêter. Après Roh2f et maintenant Gims, c’est à se demander qui sera le prochain ennemi de Booba validé par Maes ? Damso ou encore La Fouine peuvent se préparer…