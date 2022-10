Booba se moque des chiffres du dernier single de Gims

Il fait bien mieux avec "Koa".

On le sait, Booba est un fin connaisseur du rap game et il suit de très près tout ce qui s'y passe. Il aime les clashs, les embrouilles et il est suffisamment bien informé pour avoir toujours quelque chose à dire. Mais il y a une chose qu'il aime par-dessus tout, c'est commenter les chiffres de vente de ses adversaires. Il l'a fait avec Vald, avec Rohff et évidemment avec Gims. Mais c'est encore ce dernier qui en prend pour son grade avec le classement de son dernier single, "Maintenant", seulement 193e du classement des titres les plus vendus tandis que le dernier morceau du Duc, "Koa" caracole dans le trio de tête des meilleures ventes, même s'il n'arrive pas à déloger Gazo et "Die" de la première place. Toujours est-il que son classement est largement meilleur que celui de Gims, une bonne raison finalement pour ironiser, ce que B2O n'a pas manqué de faire avec un certain plaisir, lui qui ne cesse de prédire la fin de carrière de son ennemi...

@gims

Ça va t'as pas trop froid? #maintenanttucreuses Ça va t'as pas trop froid?