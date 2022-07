Booba : Vald insulte sa mère sur scène

Le V relance les hostilités.

Alors que les choses semblaient s’être apaisées entre les deux, Vald a de nouveau attaqué Booba. Lors d’un concert, il s’est lâché et a insulté la mère du Duc.

Cela faisait plusieurs mois qu’il n’y avait pas eu de clashs entre Kopp et le rappeur du 93. Une période plutôt calme, après plusieurs semaines de beef sur les réseaux sociaux. Le ton était rapidement monté entre les deux artistes, à la sortie de l’album "V" en février dernier. En effet, Vald était entré en conflit avec le SNEP vis-à-vis du calcul de ses chiffres de ventes et B2O était, lui, entré dans la danse. Il a accusé ce dernier de trafiquer ses streams et leur désaccord a très vite pris de l’ampleur. S’en est suivi plusieurs semaines d'attaques, de provocations, de clashs et Booba s’en est même pris au père de Vald, l’accusant de racisme.

Depuis, le ton est redescendu entre les deux ennemis (Vald s’était même excusé auprès de ses fans, d’avoir pollué ses réseaux). Malgré quelques provocations du Duc, comme il en a l’habitude, leur clash semblait bel et bien terminé, jusqu’au week-end dernier. Le samedi 2 juillet, Vald est monté sur scène lors du Main Square Festival de la ville d’Arras. Une chose, en soit, pas inhabituel pour un artiste, sauf que le rappeur a dérapé. En effet, en plein milieu de sa prestation, il a changé les paroles d’un de ses morceaux pour les remplacer par : "N*que la mère à Booba". Une insulte qui semble avoir surpris (et même choqué) certaines personnes du public, comme on peut l’entendre sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

N*que la mère a Booba 😂 Vald au MSF pic.twitter.com/qe41Nk13QQ — Infrequentable (@Notorioushv59) July 3, 2022

Cette provocation intervient juste avant une date fatidique pour Kopp et Sullyvan. Étant tous les deux programmés au festival Les Francofolies, le 15 juillet à La Rochelle, c’est à se demander comment cette rencontre va se dérouler. Il y a quelque temps, Booba avait déjà averti son ennemi qu’il lui ferait une "Will Smith" (en faisant référence à la gifle donnée par l’acteur à Chris Rock, lors des Oscars). Même s’il s’agissait d’un énième troll du roi de la provoc’, c’est à ce demander si les choses n’iront pas jusque-là après l’action de Vald. Le 15 juillet risque d'être mouvementé.