Lil Reese arrêté !

Décidément, en ce moment, c'est compliqué dans le rap américain. Entre Lil Tjay qui est toujours entre la vie et la mort à l'hôpital, R. Kelly qui vient de prendre 30 ans de prison dans les dents ou YNW Melly qui risque la peine de mort, on a l'impression que, parfois, l'actualité judiciaire est plus chargée que l'actualité musicale. La preuve une fois encore avec l'arrestation de Lil Reese au Texas pour voies de faits graves.

Les détails de son arrestation n'ont pas été révélés bien que les documents judicaires indiquent que l'agression dont il se serait rendu coupable aurait été contre un membre de sa famille. Cette nouvelle affaire survient plus d'un an après que Reese ait eu une altercation physique avec sa petite amie et a ensuite été accusé de violence domestique.

"Tout ça était faux", avait-il déclaré à Fucious TV à propos de l'accusation datant de 2021. "C'était juste une dispute. Quelqu'un nous a vus nous disputer et a appelé la police, alors quand la police est arrivée, ils savaient déjà qui j'étais. Alors ils se sont dit: 'Allez, on va juste l'enfermer'."

Il avait poursuivi en expliquant qu'il n'avait jamais levé la main sur sa petite amie. Cet incident était survenu environ deux semaines après que Reese ait été blessé par balle dans un parking de Chicago. La fusillade aurait eu lieu après qu'un homme ait accusé le rappeur et ses associés d'avoir volé la Dodge Durango de son fils.

La prochaine comparution de Reese devant le tribunal est prévue pour le 16 août.