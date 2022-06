Nekfeu en feat avec Vald ?

Nekfeu écoute du Vald en Algérie !

Toujours dans l'ombre et discret sur les réseaux, le rappeur Nekfeu a récemment fait une courte apparition dans une vidéo postée sur Twitter. Celle-ci n'est évidemment pas passée inaperçue aux yeux des fans du Fenek. En effet, cette vidéo, où on peut entendre Nekfeu écouter du Vald dans une voiture en Algérie, a réveillé toute la fanbase du rappeur, et alimentant à nouveau les rumeurs d’un éventuel featuring entre les deux génies de la musique urbaine.

🚨 Nekfeu est actuellement en Algérie 🇩🇿 pic.twitter.com/pw3PxNQGBC — SpécialNekfeu (@special_nekfeu) May 29, 2022

Sur cette vidéo de trois petites secondes, on peut en effet entendre en fond le son "Laisse tomber" extrait du projet "V" de Vald. Ces trois petites secondes de vidéo ont largement suffit aux fans pour lancer la propagande pour un feat. Du côté de Vald, il ne ferme pas du tout les portes à une possible collaboration avec Nek' sachant qu'un son entre les deux rappeurs avait déjà été réalisé mais était resté confidentiel.

Le prodige qui est resté dans le silence depuis "Les étoiles vagabondes" réapparait de plus en plus dans l'actualité et les rumeurs de son retour deviennent de plus en plus fortes. En effet, même si on devra encore certainement attendre pour un retour solo, il va revenir avec son groupe, le S-Crew qui a annoncé la sortie imminente de leur nouvel album intitulé "SZR 2001". De plus, il a été également dévoilé que le Fenek avait collaboré et fait un clip avec le rappeur Doum's. On a hâte !