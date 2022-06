Nekfeu : la pression monte autour de son retour

Le Fennec, peut-être bientôt de retour !

Durant le week-end du 14 et 15 mai, des affiches de Seine Zoo Records, label créé par Nekfeu, ont été aperçues dans plusieurs villes de France. Ces affiches ont lancé une grande vague d'hypothèses sur les réseaux concernant un potentiel retour du rappeur/acteur de 32 ans, disparu des réseaux depuis 2019, après son album "Les étoiles vagabondes" ou bien même du groupe S-Crew, près de six ans après la sortie de leur album "Destins liés".

🚨Sur les affiches SEINE ZOO, il est écrit



« SZR2001 »



À votre avis, retour de Nekfeu en solo ? Le S-Crew ? Autre chose ? pic.twitter.com/zM3cDRHGAD — RAPLUME (@raplume) May 16, 2022

A en croire ce teasing, le retour du S-Crew se confirme de plus en plus : entre la mention "SZR2001" représentant la date de création du S-Crew, ainsi que deux décomptes qui ont été également lancé sur un site internet appelé SRZ2001 : szr2001.com.

En plus de tout ça, de nombreux proches ou collaborateurs de Nekfeu et de ses acolytes ont réagi ce lundi. Sur Twitter, Deen Burbigo a repartagé un post sous-entendant qu’un retour de Nekfeu ou du S-Crew allait arriver avec un émoji bouche cousue.

Quant à Mekra, Framal, 2zer, membres du S-Crew, ils continuent de se murer dans le silence le plus complet et n'ont réagi à rien sur les réseaux. Nekfeu, quant à lui n'est réapparu sur aucun réseau et reste toujours autant dans l'ombre.

En attendant dimanche, les hypothèses s'accumulent et le mystère persiste !