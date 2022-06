Nekfeu a-t-il annoncé son retour ?

Oui bien celui du S-Crew ?

Il semblerait que Nekfeu se soit enfin décidé à faire son retour dans le rap game. Le rappeur, également acteur, âgé de 32 ans aujourd’hui, n’a sorti aucun album depuis son dernier gros succès en 2019, “Les étoiles vagabondes”. Ces trois dernières années, le seul moyen de l'entendre, c'était sur des featurings comme, parmi les plus récents, celui avec Jazzy Bazz sur “Élément 115” ou encore “Paradis Artificiel” avec Gros Mo, deux morceaux sortis en 2022.

En ce début de semaine, si l’on entend beaucoup parler de Nekfeu, qui a déserté les réseaux sociaux depuis un bon moment, c’est parce que le week-end dernier des affiches ont été aperçues dans plusieurs grandes villes de France. Les informations ont très rapidement tourné sur les réseaux sociaux. Il faut dire que cet événement inattendu a suscité beaucoup d’interrogations. Sur ces affiches qui n’ont pas échappé aux yeux des amateurs de rap français, on peut distinguer clairement le logo du label Seine Zoo Records créé par Nekfeu ainsi que la mention "SZR2001".

🚨🚨🚨 Des affiche de SEINE ZOO RECORDS ont été aperçus !!



Retour de NEKFEU imminent ? pic.twitter.com/pZrLly2v7c — RAPLUME (@raplume) May 16, 2022

🚨Sur les affiches SEINE ZOO, il est écrit



« SZR2001 »



À votre avis, retour de Nekfeu en solo ? Le S-Crew ? Autre chose ? pic.twitter.com/zM3cDRHGAD — RAPLUME (@raplume) May 16, 2022

Cela semble faire plutôt référence au groupe de rap S-Crew formé en 2001 dont les membres sont Nekfeu, Framal, Mekra et 2zer Washington. Le groupe et le label ont été créés la même année, c’est sans doute la raison pour laquelle on retrouve la mention “SZR2001” sur les affiches. Le S-Crew n’a sorti aucun projet depuis bientôt six ans, leur dernier album “Destins liés” date de 2016 et arrive juste derrière leur premier opus sorti deux ans plus tôt “Seine Zoo”, un album qui a marqué le début de ce groupe emblématique.

C’est la surprise générale pour tous les fanatiques de rap français qui s’attendent désormais à un retour potentiel du groupe alors que personne ne pouvait l’imaginer il y a encore quelques jours. Notez d’ailleurs qu’il y a un site web qui a été partagé sur lequel on retrouve deux comptes à rebours. Nombreux sont ceux qui pensent qu’à l’issu de ces comptes à rebours nous aurons le droit à une sortie de projet ou d’un nouveau morceau. Maintenant reste à savoir si le projet sera porté par Nekfeu en solo ou le S-Crew au complet. D’autres pensent à une éventuelle annonce de dates pour un concert ou mieux, une tournée des rappeurs réunis.

🚨Le logo de SEINE ZOO est affiché en géant sur le périph’ Parisien !



2 décomptes ont également été lancés sur le site internet. pic.twitter.com/I7t4haRZ4A — SpécialNekfeu (@special_nekfeu) May 16, 2022

Ce qui est sûr, c’est que le Fennec fera son retour dès la fin de cette semaine, le premier compte à rebours prenant fin dimanche prochain à 22h25 précisément et le second le lendemain à midi.

C’est le producteur Diabi Tyler qui confirme les espoirs avec son tweet partagé hier où il a simplement écrit un emoji sablier, certainement en signe de décompte pour l’événement à venir du Seine Zoo Records.