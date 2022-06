Nekfeu fait son retour avec le S-Crew

Un nouvel album arrive !

Le suspens peut enfin prendre fin puisque le S-Crew fait son come-back. Leur troisième opus nommé "SZR 2001" est en préparation.

Le collectif a bien joué son coup. Après avoir fait monter la sauce pendant plusieurs jours, le S-Crew confirme qu’il est bel est bien de retour. Tout a commencé par une campagne d’affichage dans plusieurs grandes villes de France. On pouvait apercevoir le logo du label Seine Zoo Records, créé par Nekfeu, sur des affiches, avec la mention "SZR 2001". Un teasing pour le moins intriguant, puisque peu d’infos ont été données. Les fans du groupe ont tout de même rapidement fait le lien entre le nom du label et la date. En effet, 2001 est l’année à laquelle le groupe composé de Nekfeu, 2zer Washington, Framal et Mekra s’est formé.

Si les spéculations allaient bon train sur la Toile, il était cependant difficile de savoir dans un premier temps, s’il s’agissait du retour de Fennec en solo ou avec son crew. Il faut dire que le rappeur se fait très discret que ce soit sur la scène musicale ou sur les réseaux sociaux. Il en va de même pour le S-Crew qui n’a rien sorti depuis l’album "Destins liés" en 2016. Aujourd’hui, les questions et les rumeurs sont officiellement terminées.

Dimanche soir, les artistes du collectif parisien (à l’exception de Nekfeu), ont partagé le teaser de "SZR 2001" sur leurs réseaux sociaux respectifs et également sur les réseaux du S-Crew. La vidéo de pratiquement deux minutes est également disponible sur YouTube. Sur cette dernière assez futuriste, les quatre amis d’enfance y sont représentés étant jeunes et à leur âge actuel. À la fin de la vidéo, le site SZR2001.com est de nouveau communiqué. S’il affichait dans un premier temps un compte à rebours prenant fin le dimanche 22 mai à 22h22, il en affiche désormais un nouveau. Ce dernier prend fin aujourd’hui, le 23 mai et annonce l’ouverture de la pré-commande de l’album.

Si peu d’infos ont été partagées au départ, on connait désormais le nom de l’album et la cover. Il ne reste plus qu'à découvrir la date de sortie (le plus important) et la tracklist. Il va falloir s’armer de patience…