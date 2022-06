Le S-Crew vend 30 000 copies de son album à venir !

"SZR 2001" est déjà sold-out.

Le prochain projet du S-Crew est en rupture du stock, alors même que l’opus, "SZR 2001" n’est pas sorti. En seulement trente minutes, 30 000 exemplaires de l’album ont été vendus, c'est énorme !

Le S-Crew fait un retour en force. Depuis l’annonce de son come-back, le groupe parisien ne cesse de faire parler de lui. Tout d’abord, le collectif a fait monter la pression auprès de ses fans à travers des affiches mystérieuses diffusées dans plusieurs grandes villes françaises . Si les rumeurs évoquaient un retour possible de Nekfeu ou du S-Crew, l’information a ensuite été confirmée. En effet, le S-Crew a confirmé la préparation de son troisième album "SZR 2001" le dimanche 22 mai et l’ouverture des précommandes le lendemain, via le site srz2001.com. Le rendez-vous était fixé.

Effectivement, le lundi 23 mai à midi, il était possible pour les fans de Nekfeu, 2zer Washington, Framal et Mekra de commander le projet en avance. Quatre packs de l’album étaient également disponibles. Un pack CD avec t-shirt à 26,98€, un avec un sweat à 39,99€, un autre avec une écharpe à 29,99€, ou encore la version avec le CD uniquement, à 19,99€. Trente minutes plus tard, plus rien n’était disponible à la vente ! L’engouement autour du S-Crew était tel, que 30 000 albums ont été vendus en un temps record. Pour avoir un ordre d’idée sur ce que le groupe a accompli, on pourrait comparer leur perf’ à celle d’Orelsan. Le rappeur caennais avait lui écoulé 15 000 exemplaires des éditions limités de "Civilisation" en une heure, lui aussi avant que le projet ne soit disponible. Le collectif peut donc se féliciter. Ils ont aussi la preuve que leur public et bel et bien toujours présent, même six ans après.

SOLD OUT.

SZR 2001 pic.twitter.com/gIIVaXggqI — PANENKA MUSIC (@PanenkaMusic) May 23, 2022

Puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la tracklist a également été dévoilée. "SZR 2001" se composera de 15 titres dont deux featurings. On retrouvera Doums et PLK sur le morceau "Mauvais dans le fond" et Alpha Wann sur "Donzoo". L’attente devient de plus en plus dure, non ?

La tracklist complète, ci-dessous :

01 – N’oublie pas

02 – Manque de sommeil

03 – La loi du plus fort

04 – 22

05 – Drap sur les OPPS

06- Chez nous

07 -Maintenant

08 – Encore

09 – Mauvais dans le fond feat Doums et PLK

10 – Ouais Boy

11 – Fight Club

12 – Donzoo feat Alpha Wann

13- Djadja

14 – Plus rien à faire

14 – 2001

15- Trilogie