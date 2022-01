Rockin'Squat vs SInik : le leader d'Assassin met fin au clash

Pris à partie dans un extrait mis en ligne récemment par Sinik du morceau "Balle perdue" attendu pour la fin du mois de janvier dans lequel il s'en prend à beaucoup de choses qui l'énervent, Mals'1 avait mis Rockin'Squat dans le lot. Les deux rappeurs se sont ensuite envoyés des piques par médias ou réseaux sociaux interposés et le leader du groupe Assassin avait même lancé un diss-track contre le rappeur du 9.1. Aujourd'hui, Squat met fin au beef dans un long message publié sur Facebook dans lequel il écrit que le pique que lui a envoyé Sinik lui a permis de mieux se recentrer sur les choses importantes

"Sinik, merci pour ces quelques punchlines et pour ton interview qui ont mis le doigt sur mon « arrogance ». Sache que j’écris ce poste sans aucun sarcasme. Mon égoïsme, ma suffisance et mon arrogance sont des plaies que je combats de toutes mes forces en travaillant sur moi-même depuis de nombreuses années. Des membres de ma famille et quelques-uns de mes ami(e)s me le font remarquer souvent, pour certains depuis ma tendre enfance [...] Pour ne pas faire trop long, et pour finir, je n’utiliserai mon temps et ma santé qu’à continuer à élever mon esprit et à transmettre mon expérience aux autres. Encore merci d’avoir réveillé en moi une fois de plus l’envie de m’élever. Car c’est au moment et face au choix à faire qu’on décide comment on veut avancer et réagir. Ton petit pique lancé à mon encontre m’a une nouvelle fois recentré sur l’essentiel. Bonne chance pour ton album."