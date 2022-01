Rockin’Squat répond à Sinik

Le beef est lancé…

Sinik a récemment partagé un extrait d’un nouveau titre dans lequel il s’attaque violemment à Franck Gastambide et Rockin’Squat. Ce dernier a tenu à lui répondre…avec un freestyle.

2022 vient à peine de commencer qu’on ne compte déjà plus le nombre de clashs qui animent actuellement le rap game. Même si Booba est à l’origine d’un bon nombre d’entre eux, c’est maintenant Sinik qui lance les hostilités. Le rappeur du 91 a fait un retour en force il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, Mals1 l’Assassin a posté un extrait inédit afin d’annoncer son retour prochainement. Le single dont il a fait la promotion sortira le 28 janvier et dans l’extrait, l’ami proche de Diam’s s’est attaqué tout d’abord à Franck Gastambide. Il disait notamment que le réalisateur ne représentait pas la rue mais l’affichait à travers des films "usines à clichés".

Ensuite, est venu le tour du fondateur d’Assassin. Sinik a déclaré : "Rockin’Squat, elle est pour toi fils de la famille Cassel, tu parles beaucoup pour un bourgeois qu’à vendu 28 cassettes. Y’a du talent dans ta famille, mais ne joue pas le pionnier, tu es la preuve que la pomme peut tomber loin du pommier". Un tacle qui fait probablement écho aux propos du frère de Vincent Cassel lors d’une interview pour GQ en 2020. Il disait ne pas connaître Sinik, ne jamais avoir écouté un de ses morceaux et ne pas être franchement emballé pour le faire. Ceci explique peut-être cela.

Quelques jours après la publication de Niksi, l’interprète de "Vocab" lui a répondu en musique et commence son freestyle par : "J’aurai bien aimé te répondre, mais je sais pas qui t’es. J’ai cherché sur internet j’ai vu qu’t’étais déjà violé". Ça promet ! En légende, il écrit : "Yo Kolik, c’est cadeau ! 8 mesures, ton clash ne vaut pas plus". Rockin’Squat a été sans pitié. Comme il dit, huit mesures pour terminer Sinik et on peut dire qu’il n’a pas fait les choses à moitié.

Le beef a bel et bien démarré…