Sinik de retour : il clashe Gastambide et Rockin'Squat

Un retour virulent pour SINIK.

Le retour d'un rappeur de l'ancienne génération fait toujours beaucoup de bruit en France. Encore plus quand ce rappeur en question est Sinik, légendaire rappeur du 91 qui a écoulé plus d'un million d'exemplaires en moins de dix ans (et sans streaming). L'artiste avait en plus de tout ça une véritable image de clasheur, depuis la sortie de son morceau "L'Assassin", donc forcément, à chaque nouveauté les gens s'attendent à des lignes qui font mal. Ca a encore été le cas lors du tout nouvel extrait publié par Mals1.

On y voit Sinik en studio en train de rapper, et dès les premières mesures, il lâche : "Je viens d'la rue j'ai du respect pour la musique, les banlieues, j'suis blanc et chauve mais j'suis pas l'frère de Gastambide et tant mieux. Pattaya ou Les Kaïra sont des usines à clichés, ne crois jamais qu'tu représentes tu nous as juste affichés". Des punchlines bien agressives et directes, pas de détours, pas de subliminaux, et on comprend évidemment que S.I.N.I.K. n'est pas très fan du travail du réalisateur Franck Gastambide.

Mais ça n'est pas le seul à subir les foudres du rappeur : "Rockin' Squat elle est pour toi fils de la famille Cassel, tu parles beaucoup pour un bourgeois qu'a vendu 28 cassettes. Y a du talent dans ta famille mais ne joue pas le pionnier, tu es la preuve que la pomme peut tomber loin du pommier". Rockin'Squat prend donc aussi une balle perdue, et Sinik semble lui en vouloir pour des raisons qu'on ne connaît pas.

En tout cas Mals1 l'Assassin est chaud bouillant pour son retour, qui veut être le suivant sur sa liste?