Sinik : "Rockin'Squat est arrogant"

Dans le dernier numéro du "Lamal Live Show" diffusé sur Generations dans la nuit du lundi 17 janvier au mardi 18 janvier, Lamal a appelé Sinik pour faire le point sur sa violente sortie et ses clashs à répétition. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Mals'1 l'Assassin n'a jamais aussi bien porté son surnom. Il a expliqué pourquoi il avait parlé de Rockin'Squat dans l'extrait qu'il a laissé fuiter sur le Net il y a peu.

Sauf que, dans ce titre qui sortira le 29 janvier et qui s'appellera "Balle perdue", Sinik cite nommément Rockin' Squat ce qui a engendré un nouveau clash.

Prenant les choses à coeur, le leader d'Assassin a répondu à Sinik dans un morceau freestyle, "Kolik".

"C'est de bonne guerre. J'ai reçu des messages de ses fans me disant qu'il avait juste dit qu'il me connaissait pas. Moi, j'ai sorti mon premier album en 2005, qu'il me connaisse ou pas, ça ne change rien à vie. Ce n'est pas du tout, du tout par rapport à ça. Je me dis que c'est un mec d'une autre génération, il a le droit de ne pas me connaître. Les rappeurs n'achètent pas les albums... Ce que je n'ai pas aimé, c'est la façon dont il l'a fait. Il doit réagir sur le rap français, il ne connaît personne. Pour un mec qui se dit pionnier du rap français, j'ai trouvé ça très très bizarre. Qu'il ne me connaisse pas, ce n'est pas grave, mais qu'il ne connaisse pas MC Solaar, c'est de la malhonnêteté et ça reflète d'une certaine arrogance. Je trouve qu'il a été très arrogant, tu l'écoutes, t'as l'impression qu'il a inventé le rap, le graffiti, la danse etc. C'était plus par rapport à ça. Mais il n'y a rien de méchant, je n'ai rien contre lui, ni contre personne d'ailleurs. Maintenant voilà, il donne son avis sur des gens dans des interviews, on a le droit de donner notre avis sur lui. Pour un mec qui ne me connaît pas, il s'est senti obligé de répondre très vite. En plus, il fait un morceau, il n'était pas obligé. J'ai parlé de lui, j'accepte qu'il parle de moi. C'est l'esprit du pe-ra."