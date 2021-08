Booba et Sadek se clashent violemment !

C'est monté très haut, très fort !

Hier, dans la story du compte Instagram de La Piraterie, Booba a fait sa rentrée en reprenant officiellement les clahs avec Kaaris et Gims, une habitude et nouveauté, il s'est aussi attaqué à Sadek. Mais le rappeur de Neuilly-Plaisance qui est très chaud en ce moment après s'en être pris à Leto puis à des influenceurs et à des membres de la téléréalité a répondu au Duc et là, c'est carrément parti en c*uilles et les deux artistes se sont largement insulté et envoyés des messages de menaces au point qu'ils ont fini par reparler d'un combat dans un octogone. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passés en très peu de temps, on essaie de vous résumer ça.

Sadek a d'abord répondu via une vidéo qu'il a posté sur son compte Snapchat.

"Pour le vioque, le chauve. Et le vioque, et réveille oit. Toi tu t'en bats les c*uilles, ta daronne elle est riche. Moi si je peux ramener un matelas chez ma daronne je le fais. Réveille oit ! Un matelas de haute qualité avec de l'aloe vera, elle est très contente. Réveille oit le vioque, on s'en bat les c*uilles de ta vie, trou du cul. J'ai dit ce que j'avais dans le coeur, j'ai pas parlé de vous, vous avez parlé de moi, vous vous en êtes mêlés, je vous b*ise tous. Le prochain qui parle, c'est pas fini, Jojo ça va toujours trop vite dans la tête, c'est pas de sa faute, c'est comme ça, c'est l'inspiration, ça va trop, trop vite..."

Sadek répond en vidéo au clash de Booba ! pic.twitter.com/WqJS3eWvWM — 60SecondesDeRap (@60SecondRap) August 24, 2021 Evidemment, c'était mal connaître Booba que de penser qu'il allait laisser passer ça et tout s'est accéléré en quelques minutes. B2O a reparlé de la bagarre qui a opposé Sadek à Bassem et qui l'a conduit derrière les barreaux, lui expliquant en substance de faire attention, qu'il s'attaquait à gros cette fois puis reposté un concert au cours duquel le rappeur de Neuilly-Plaisance était passé à travers la scène. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 92i (@lapiraterieofficial) Cela n'a fait qu'attiser la colère de Sadek qui est passé aux insultes aussi bien publiques que par DM, messages que Booba s'est empressé évidemment de publier.

On a du mal à croire que les choses vont se tasser et qu'on n'est pas parti pour un long clash entre Sadek et Booba...