Lartiste devient le premier super-héros marocain de l'histoire du cinéma dans "Atoman"

Après sa voir été rappeur et chanteur, Lartiste continue à marquer l'histoire avec son prochain rôle au cinéma.

Lartiste fait partie de ces artistes qui n'ont pas forcément eu la reconnaissance critique qu'ils méritaient pendant les années 2010, alors qu'il était au top de sa forme. Le chanteur originaire de Bondy a pourtant enchaîné hit sur hit pendant plusieurs années, avec un succès qui dépassait de loin les seuls frontières de la France, comme avec son tube "Clandestina", repris même par des artistes étrangers. Mais cette fois, il va avoir droit à un sacré coup de projecteur, lui qui se lance dans le cinéma dans le rôle du premier super-héro marocain de l'histoire du cinéma !

Jusqu'à très récemment, les super-héros étaient quasiment tous des hommes de type caucasien, à part quelques rares exceptions comme le Green Lantern des comics Marvel par exemple. "Black Panther" semble avoir ouvert la voie aux héros issus d'autres ethnies, et désormais, Lartiste va donc lui aussi marquer l'histoire grâce à son rôle dans "Atoman", puisqu'il incarnera le tout premier super-héros marocain au cinéma.

Et Lartiste ne va pas se contenter d'une apparition à l'écran : il tient littéralement le premier rôle dans cette fiction, et incarnera donc le jeune Hakim, un pirate informatique recherché par Interpol, qui sera arrêté, puis recruter par les autorités pour les aider à luter contre la cybercriminalité. Il apprendra alors, pendant ses enquêtes, sa véritable origine, lui qui descend d'une lignée de super-héros, et va endosser ses responsabilités dans sa lutte pour al défense des faibles et des opprimés.

Un scénario plutôt classique pour un film de super-héros, mais qui va donc se démarquer grâce à ce casting inattendu, composé de Lartiste, mais aussi Samy Naceri, Sarah Perles, ou encore Doudou Masta, l'une des voix les plus marquantes de l'histoire du rap français. Le film s'appellera "Atoman : Wind Rinder", il a été dévoilé en avant-première à Casablanca le week-end dernier et devrait être disponible en salle à partir du 23 avril. On est vraiment curieux de voir ce que ça va donner, et vous?