Lartiste dévoile "Bouhali"

Après son feat avec Maes, le rappeur revient aux origines !

Après avoir fait sensation avec Guardia, son single en collaboration avec Maes, le rappeur marocain Lartiste marque son retour avec un tout nouveau clip ensoleillé intitulé Bahouli. Sur ce morceau, l'artiste mélange habilement rap et chant, alternant entre arabe et français pour offrir un flow unique et captivant.

Porté par une prod orientale entraînante, Bahouli est un véritable hymne estival qui témoigne de l'étendue de son talent. La mélodie, à la fois moderne et enracinée dans des sonorités traditionnelles, fait de ce titre un incontournable de la scène rap actuelle.

Ce retour flamboyant arrive à point nommé : cinq ans après son dernier projet, Lartiste s'apprête à dévoiler son nouvel album SOLIDAD, prévu pour le 24 janvier prochain. Il ne fait aucun doute que Bahouli trouvera sa place dans cet opus tant attendu. Avec ce titre, Lartiste prouve une fois de plus qu’il sait allier authenticité et innovation, offrant à son public des morceaux toujours plus efficaces et percutants.

Un clip, un morceau, et bientôt un album : l'année 2025 commence fort pour Lartiste ! Et on a hâte de voir la suite !