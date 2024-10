Lartiste et Maes sont poursuivis par la "Guardia"

Nouvelle connexion à fort potentiel entre les deux marocains !

Cela faisait un an que Lartiste n'avait pas sorti de clip, alors forcément, son retour était unpeu attendu par totue sa communauté. Et on peut dire qu'il leur aura fait plaisir, puisque le chanteur de Bondy est parti au bled, afin de tourner un clip en compagnie d'une autre énorme star d'origine marocaine, comme lui : Maes. Ensemble, ils viennent de dévoiler le clip de "Guardia", une vidéo tournée au Maroc, pour accompagner un morceau où la mélo prend beaucoup de place. Pour ce qui est des images, on a droit principalement à du soleil, des couleurs, de la foule, mais il ne faut pas vous laisser berner : l'ambiance reste racailleuse, et ça parle principalement de ramener des kilos depuis le bled. On vous laisse découvrir tout ça ! En espérant que ça annonce l'arrivée d'un album du côté de Lartiste.